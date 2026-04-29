OneSpan Aktie
WKN DE: A2JNEB / ISIN: US68287N1000
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: OneSpan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
OneSpan gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,346 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte OneSpan ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 63,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 246,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 243,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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