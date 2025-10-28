Ausblick: OneSpaWorld gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OneSpaWorld wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,290 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 258,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus. Im Vorjahr waren 0,690 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 961,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 895,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at