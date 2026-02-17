Ausblick: OneSpaWorld legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OneSpaWorld präsentiert in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,257 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte OneSpaWorld noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,51 Prozent auf 242,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 217,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD im Vergleich zu 0,690 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 961,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 895,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at