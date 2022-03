Ausblick: OneSpaWorld öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OneSpaWorld lässt sich am 02.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OneSpaWorld die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,053 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2107,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 84,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,493 USD, gegenüber -0,890 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 142,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 120,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at