Ausblick: OneSpaWorld öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OneSpaWorld lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,257 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte OneSpaWorld noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 219,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 243,9 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,690 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 961,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at