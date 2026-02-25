OneStrea a Aktie
WKN DE: A3DPH2 / ISIN: US68278B1070
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: OneStream A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OneStream A wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,050 USD je Aktie gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 157,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,194 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,250 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 595,2 Millionen USD, gegenüber 489,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OneStream Inc Registered Shs-A-
|
25.02.26
|Ausblick: OneStream A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: OneStream A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: OneStream A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: OneStream A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu OneStream Inc Registered Shs-A-
Aktien in diesem Artikel
|OneStream Inc Registered Shs-A-
|19,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.