Ausblick: OneStream A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OneStream A wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,050 USD je Aktie gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 157,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,194 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,250 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 595,2 Millionen USD, gegenüber 489,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

