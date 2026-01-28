OneWater Marin a Aktie
WKN DE: A2PUCW / ISIN: US68280L1017
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: OneWater Marine A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OneWater Marine A wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass OneWater Marine A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,576 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 380,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OneWater Marine A einen Umsatz von 375,8 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,584 USD, gegenüber -7,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
