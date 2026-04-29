Ausblick: OneWater Marine A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OneWater Marine A präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,083 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 477,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,553 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,220 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,84 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at