Ausblick: OneWater Marine A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OneWater Marine A lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,749 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 553,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 552,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -7,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at