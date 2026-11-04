ONGC Aktie
WKN DE: A1H6P4 / ISIN: INE213A01029
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ONGC gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ONGC wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,57 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 8,58 INR je Aktie vermeldet.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 442,06 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 72,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.579,11 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 41,85 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 32,93 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 8.146,63 Milliarden INR, gegenüber 6.083,73 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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