ONGC Aktie

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WKN DE: A1H6P4 / ISIN: INE213A01029

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25.05.2026 07:01:06

Ausblick: ONGC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ONGC wird am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,13 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ONGC noch 5,82 INR je Aktie eingenommen.

ONGC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,19 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 78,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.708,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,92 INR, gegenüber 28,80 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 6.365,86 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 6.117,89 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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