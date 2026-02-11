ONGC Aktie

WKN DE: A1H6P4 / ISIN: INE213A01029

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: ONGC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ONGC wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,02 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll ONGC nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 315,83 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 80,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.660,97 Milliarden INR umgesetzt worden.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 33,33 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 28,80 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6.147,73 Milliarden INR, gegenüber 6.117,89 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

