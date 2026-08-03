Ausblick: ONGC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ONGC wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass ONGC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,46 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,79 INR je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 71,18 Prozent auf 470,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.631,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 43,22 INR, gegenüber 32,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 8.132,71 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 6.622,47 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at