Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ONO PHARMACEUTICAL wird am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,072 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ONO PHARMACEUTICAL 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 685,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 22,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ONO PHARMACEUTICAL einen Umsatz von 882,2 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,314 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,330 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at