ONO PHARMACEUTICAL Aktie

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WKN DE: A2N6NC / ISIN: US6827361030

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ONO PHARMACEUTICAL wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,58 Prozent auf 717,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ONO PHARMACEUTICAL noch 736,9 Millionen USD umgesetzt.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,320 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,21 Milliarden USD, gegenüber 3,19 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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