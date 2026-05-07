Ausblick: Ono Pharmaceutical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ono Pharmaceutical präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ono Pharmaceutical noch ein Verlust pro Aktie von -13,940 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ono Pharmaceutical 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 112,22 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ono Pharmaceutical 112,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 151,52 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 106,55 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 506,24 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 486,87 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at