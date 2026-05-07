Ono Pharmaceutical Aktie

Ono Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859650 / ISIN: JP3197600004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ono Pharmaceutical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ono Pharmaceutical präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ono Pharmaceutical noch ein Verlust pro Aktie von -13,940 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Ono Pharmaceutical 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 112,22 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ono Pharmaceutical 112,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 151,52 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 106,55 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 506,24 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 486,87 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ono Pharmaceutical

mehr Nachrichten

Analysen zu Ono Pharmaceutical

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ono Pharmaceutical 12,47 -0,52% Ono Pharmaceutical

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen