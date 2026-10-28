Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ONO PHARMACEUTICAL äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,091 USD. Dies würde einer Verringerung von 17,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ONO PHARMACEUTICAL 0,110 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 725,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 17,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,339 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,330 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,42 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at