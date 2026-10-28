ONO PHARMACEUTICAL Aktie
WKN DE: A2N6NC / ISIN: US6827361030
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ONO PHARMACEUTICAL äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,091 USD. Dies würde einer Verringerung von 17,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ONO PHARMACEUTICAL 0,110 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 725,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 17,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 879,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,339 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,330 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,42 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
28.10.26
|Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.