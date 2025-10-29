Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ONO PHARMACEUTICAL präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,090 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ONO PHARMACEUTICAL 0,080 USD je Aktie vermeldete.

ONO PHARMACEUTICAL soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 847,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 822,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,315 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,31 Milliarden USD, gegenüber 3,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at