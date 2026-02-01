ONO PHARMACEUTICAL Aktie
WKN DE: A2N6NC / ISIN: US6827361030
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ONO PHARMACEUTICAL wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,096 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 833,3 Millionen USD – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ONO PHARMACEUTICAL 880,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,315 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 3,21 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
07:01
|Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.