Ausblick: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ONO PHARMACEUTICAL wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,096 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 833,3 Millionen USD – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ONO PHARMACEUTICAL 880,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,315 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 3,21 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at