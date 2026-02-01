Ausblick: Ono Pharmaceutical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ono Pharmaceutical präsentiert in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 45,26 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ono Pharmaceutical 31,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 134,22 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 130,24 Milliarden JPY aus.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 147,37 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 106,55 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 499,64 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 486,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at