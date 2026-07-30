Ausblick: Ono Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ono Pharmaceutical wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 34,74 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ono Pharmaceutical noch 37,62 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 110,57 Milliarden JPY gegenüber 127,54 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 150,97 JPY aus. Im Vorjahr waren 148,49 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 454,05 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 515,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at