Ausblick: Onto Innovation gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Onto Innovation lädt am 08.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,11 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 54,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,720 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Onto Innovation nach den Prognosen von 5 Analysten 215,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,74 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 778,5 Millionen USD, gegenüber 556,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at