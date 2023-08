Ausblick: Onto Innovation legt Quartalsergebnis vor

Onto Innovation äußert sich am 10.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,836 USD aus. Im letzten Jahr hatte Onto Innovation einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 20,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Onto Innovation für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 203,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD im Vergleich zu 5,52 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 813,3 Millionen USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

