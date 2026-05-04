Onto Innovation Aktie
WKN DE: A2PUFT / ISIN: US6833441057
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Onto Innovation präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Onto Innovation wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Onto Innovation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,30 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 292,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,07 USD, gegenüber 2,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Onto Innovation
|
07:01
|Ausblick: Onto Innovation präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Onto Innovation legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Onto Innovation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Onto Innovation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Onto Innovation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Onto Innovation
Aktien in diesem Artikel
|Onto Innovation
|251,10
|0,48%