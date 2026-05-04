Ausblick: Onto Innovation präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Onto Innovation wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Onto Innovation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,30 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 292,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,07 USD, gegenüber 2,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at