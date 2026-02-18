Ausblick: Onto Innovation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Onto Innovation wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Onto Innovation 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,14 Prozent auf 267,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 263,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,01 Milliarden USD, gegenüber 987,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at