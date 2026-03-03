Ausblick: Ooma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ooma präsentiert am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,305 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ooma -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Ooma 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 72,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ooma 65,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,260 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 271,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 256,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at