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WKN DE: A14W64 / ISIN: US6834161019

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ooma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ooma wird am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,331 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ooma 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Ooma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 327,5 Millionen USD im Vergleich zu 273,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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