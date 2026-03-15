Ausblick: OPAL Fuels A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OPAL Fuels A wird am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll OPAL Fuels A nach den Prognosen von 5 Analysten 94,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,1 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,167 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 343,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 299,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at