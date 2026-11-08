OPAL Fuel a Aktie
WKN DE: A3DRW1 / ISIN: US68347P1030
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: OPAL Fuels A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
OPAL Fuels A lädt am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,025 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll OPAL Fuels A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 91,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OPAL Fuels A 83,3 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 351,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 349,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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