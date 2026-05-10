OPAL Fuel a Aktie

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WKN DE: A3DRW1 / ISIN: US68347P1030

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: OPAL Fuels A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OPAL Fuels A wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 93,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OPAL Fuels A einen Umsatz von 86,8 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,308 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 395,1 Millionen USD im Vergleich zu 349,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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