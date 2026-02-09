Ausblick: Open House legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Open House wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 225,60 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 196,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 316,13 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Open House für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 343,15 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1032,10 JPY, gegenüber 875,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.490,64 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.327,18 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at