Ausblick: Open Text stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Open Text wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,30 CAD je Aktie gegenüber 0,800 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Open Text mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,49 CAD, gegenüber 3,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 7,24 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,25 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net