Ausblick: Open Text stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Open Text äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,45 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Open Text 0,150 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,84 Milliarden CAD – ein Plus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Open Text 1,81 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,90 CAD im Vergleich zu 2,30 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 7,26 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,21 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at