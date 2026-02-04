Ausblick: Open Text verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Open Text wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Open Text im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,22 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Open Text 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,78 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Open Text 1,87 Milliarden CAD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,69 CAD je Aktie, gegenüber 2,30 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 7,18 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 7,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at