Opendoor Technologies Aktie
|Bilanz voraus
|
18.02.2026 12:49:00
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Opendoor Technologies wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,115 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 45,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 594,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,396 USD, gegenüber -0,560 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 4,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,15 Milliarden USD generiert wurden.
