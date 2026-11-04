Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Opendoor Technologies äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,163 USD. Das entspräche einem Verlust von 35,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,05 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 915,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,646 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,700 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,37 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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