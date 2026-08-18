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WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Opera legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Opera veröffentlicht am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 23,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,9 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Opera für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 177,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,21 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 739,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 616,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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