Ausblick: Opera stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Opera wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,238 USD je Aktie gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,03 Prozent auf 164,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Opera noch 144,3 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,844 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,910 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 602,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 478,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
