Ausblick: Opera stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Opera wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen, dass Opera für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,258 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 171,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 731,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 616,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at