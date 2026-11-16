Opera Aktie
WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071
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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Opera zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Opera wird am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,260 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Opera 0,210 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 20,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 182,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 151,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,21 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 740,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 616,7 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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