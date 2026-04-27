Ausblick: Opko Health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Opko Health wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Opko Health noch -0,100 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 130,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,279 USD im Vergleich zu -0,300 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 551,2 Millionen USD, gegenüber 606,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at