Ausblick: Oportun Financial legt Quartalsergebnis vor

Oportun Financial wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass Oportun Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,262 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 251,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 243,1 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber -1,950 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 952,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,00 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at