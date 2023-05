Ausblick: Oportun Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oportun Financial wird am 08.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,361 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent auf 246,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,389 USD, gegenüber 2,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 994,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 952,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

