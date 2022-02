Ausblick: Oportun Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oportun Financial lädt am 24.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,717 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 31,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 184,7 Millionen USD gegenüber 140,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,48 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 617,3 Millionen USD, gegenüber 583,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at