Ausblick: Oportun Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oportun Financial wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,280 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial -0,750 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oportun Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 238,9 Millionen USD im Vergleich zu 250,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber -1,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 951,3 Millionen USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at