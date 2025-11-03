Oportun Financial Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A2PSPF / ISIN: US68376D1046

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Oportun Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oportun Financial wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,280 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial -0,750 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oportun Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 238,9 Millionen USD im Vergleich zu 250,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber -1,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 951,3 Millionen USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Oportun Financial Corporation Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Oportun Financial Corporation Registered Shsmehr Analysen

