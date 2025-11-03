Oportun Financial Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PSPF / ISIN: US68376D1046
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Oportun Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Oportun Financial wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,280 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial -0,750 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oportun Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 238,9 Millionen USD im Vergleich zu 250,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber -1,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 951,3 Millionen USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oportun Financial Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Oportun Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Oportun Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oportun Financial Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Oportun Financial Corporation Registered Shs
|4,60
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.