Oportun Financial Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PSPF / ISIN: US68376D1046

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Oportun Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oportun Financial wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,327 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial 0,140 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 230,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 234,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD, gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 942,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 956,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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