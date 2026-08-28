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28.08.2026 07:01:06

Ausblick: Oppein Home Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Oppein Home Group A präsentiert am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,510 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oppein Home Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 26,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 3,52 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,84 CNY je Aktie, gegenüber 3,30 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 16,01 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 17,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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