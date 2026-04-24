Oppein Home Grou a Aktie
WKN DE: A2H9UR / ISIN: CNE100002RB3
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24.04.2026 07:01:06
Ausblick: Oppein Home Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Oppein Home Group A wird am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,900 CNY je Aktie gegenüber 0,960 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 4,68 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 7,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,09 CNY im Vergleich zu 4,29 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 18,38 Milliarden CNY, gegenüber 18,83 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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