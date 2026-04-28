Ausblick: OPT Machine Vision Tech A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OPT Machine Vision Tech A gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,460 CNY aus. Im letzten Jahr hatte OPT Machine Vision Tech A einen Gewinn von 0,480 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll OPT Machine Vision Tech A mit einem Umsatz von insgesamt 334,7 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,00 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,18 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,53 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,54 Milliarden CNY, gegenüber 1,26 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at