OPT Machine Vision Tech a Aktie

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WKN DE: A3D8YL / ISIN: CNE100005XZ3

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: OPT Machine Vision Tech A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OPT Machine Vision Tech A äußert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,376 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OPT Machine Vision Tech A 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 374,3 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 329,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,03 CNY je Aktie, gegenüber 1,53 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,62 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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